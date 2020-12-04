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Минюст РФ оценил решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Россия расценивает данное решение как необоснованное
Ксения АНУФРИЕВА
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Минюст РФ оценил решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Минюст РФ оценил решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская сторона расценивает решение Верховного суда Нидерландов по делу ЮКОСа как необоснованное. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявили в министерства юстиции России на официальном сайте ведомства.

- Россия расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное. Мы будем продолжать отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и иных юрисдикциях, - сообщили в министерстве.

Представители ведомства отметили, что до этого в практике Верховного суда Нидерландов ни разу не принималось решение о приостановлении исполнения по подобным делам.

Напомним, что сегодня голландский суд отклонил ходатайство России, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа в июне этого года. В нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов экс- акционерам ЮКОСа по крайней мере до завершения рассмотрения дела по существу.

Напомним, что в 2014 году международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, обязал Россию выплатить данную сумму связанным с бывшими акционерами организациям. Суд посчитал, что действия российской стороны в отношении ЮКОСа нарушили Договор к Энергетической хартии. Это договор страна подписала, однако не ратифицировала. Россия же заявила, что некоторые положения соглашения не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.