В семье не без урода: В Кремле оценили результаты соцопроса о работе чиновников

В Кремле оценили результаты соцопроса о работе чиновников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно данным опроса ФОМ, 61% граждан страны считают, что чиновники в России работают плохо. Представитель Кремля отметил, что ему, как представителю власти, обидно слышать такое.

"Конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение", - передает слова Дмитрия Пескова агентство ТАСС.

Также Песков отметил интересный, на его взгляд, момент опроса. Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на то, что большинство недовольно работой чиновников, эта же часть ответила, что желала бы своим детям работу в правительстве.

"То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - сказал пресс-секретарь.