Путин: на интернет должны распространяться все правила этических норм, выработанные тысячелетиями

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На интернет должны распространяться все правила морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий», - отметил глава государства.

Путин также поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта.

Российский лидер назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. В связи с чем призвал заранее продумать обо всех рисках, связанных с искусственным интеллектом. При этом российский лидер уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит человека и люди будут контролировать машины.