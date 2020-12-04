Вор похитил у жительницы Казахстана 50 банок варенья Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступник в Актюбинской области Казахстана похитил у местной жительницы 50 литровых банок с вареньем. Дерзкое ограбление вор совершил в два захода, сперва похитив 30 банок, сообщила в пятницу, 4 декабря, пресс-служба областной полиции. Заявление о краже поступило в правоохранительные органы в конце ноября текущего года.

- 61-летняя жительница Казахстана сообщила, что вечером неизвестный мужчина подобрал ключи к сараю во дворе ее дома и похитил оттуда 30 литровых банок варенья. На следующий день вор снова прокрался в дом женщины и украл еще 20 литровых банок, - говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейские уже схватили воришку: им оказался 54-летний ранее судимый житель этого же района. Мужчина сознался в преступлении и даже вернул украденное варенье. О мотивах столь необычной кражи не сообщается.

По данным правоохранителей, ущерб от преступления составил около 70 тысяч тенге, то есть примерно 165 долларов.