Путин призвал провести цифровую трансформацию всей России

Владимр Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие десять лет нужно провести цифровую трансформацию всей России. Такое заявление сделал российский президент Владимр Путин.

«В наступающем десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что в реализации данной задачи необходимо опираться на «суверенные технологические заделы», а также использовать разработки отечественных стартапов, инновационных компаний, и математических школ, призвав к развитию внутреннего рынка.

«Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно», - заявил глава государства в ходе пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

По его словам, только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг будут направлены миллиарды рублей.

Глава государства также обратил внимание на необходимость оперативно разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих искусственный интеллект.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также призвал заранее продумать обо всех рисках, связанных с искусственным интеллектом, который он назвал основой для нового рывка в развитии человечества