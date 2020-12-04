Путин не подписывал документов о новом назначении Чубайса, сообщил Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский президент Владимир Путин пока что не подписывал никаких документов о новом назначении Анатолия Чубайса, который покидает пост руководителя компании «Роснано». Об этом в пятницу, 4 декабря, во время беседы с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Пока что каких-либо подписанных им документов о назначении Чубайса не было, - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков также ответил на вопрос о том, может ли Анатолий Чубайс остаться среди политиков, на которым «рассчитывает Кремль», или он займется какими-либо личными проектами. Представитель Кремля объяснил, что на первую часть вопрос может ответить только сам Владимир Путин, а личными проектами вправе заниматься любой человек.

Напомним, что накануне российский лидер предложил Сергею Куликову возглавить «Роснано», 3 декабря кабмин страны утвердил директиву об избрании Куликова на пост председателя правления данной компании.

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с 2008 года. В компании его проводили клипом под песню «Есть только миг», в котором продемонстрировали отрывки выступлений уже бывшего руководителя, а также показали кадры с дочерних предприятий компании.

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