Томская область активно внедряет в производство технологию по переработке отходов сжигания каменного угля и сланцев

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Русатом инфраструктурные решения» Ксенией Сухотиной, на которой обсудил ряд новых совместных проектов.

В частности, глава региона и глава «дочки» госкорпорации «Росатом» рассмотрели новый проект компании «ТЭФРА», которая внедряет новые технологии переработки золошлаковых отходов (образуются в результате сжигания твердых видов топлива – угля разных видов, горючих сланцев и торфа). Это совместная разработка «Росатома» и Национального исследовательского Томского политехнического университета, наблюдательный совет которого возглавляет Сергей Жвачкин. Разработка российских атомщиков и томских ученых позволяет перерабатывать до 100% отходов в коммерческие продукты, в том числе, в шлаковый щебень, шлаковый песок, концентрат угольного недожога и другие.

Первой площадкой нового совместного проекта стала Северская ТЭЦ. Здесь компания «ТЭФРА», которая получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Северск», построила установку производительностью 180 тысяч тонн в год.

«У продуктов переработки золошлаковых отходов большой рынок сбыта. В первую очередь, они могут быть использованы в строительной индустрии и дорожном хозяйстве. За рубежом эта экономичная и экологичная технология давно и успешно применяется в производстве. Будем внедрять и у нас», – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По итогам встречи глава региона поручил своим заместителям Игорю Шатурному и Евгению Паршуто продумать механизм использования продукции переработки золошлаковых отходов в дорожной и строительной отрасли региона.