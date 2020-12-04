Промышленный туризм в Чувашии применит инновационные стратегии

Со стороны АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» документ скрепила своей подписью Ольга Захарова, заместитель генерального директора, руководитель проектного офиса по развитию туризма АСИ.

У региона большие перспективы в плане развития современных и высокотехнологичных предприятий. На них как драйверов местной экономики возлагаются серьезные надежды.

«Предприятия Чувашии являются уникальными, эксклюзивными. Мы обязаны быть в числе лидеров. Наша задача – достойно представить себя в этой программе», – подчеркнул Глава республики, выразив готовность к активному сотрудничеству.

На участие в проекте уже «заявились» 16 предприятий республики: ООО «ЧЕТРА», ООО «Музей истории трактора», СДУП ООО «ПК «Промтрактор», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», ООО «Торговый дом «Чебоксарский трубный завод», ООО «Керамика» в гг. Чебоксары и Новочебоксарск, ООО «Цивильский завод металлоизделий», ОАО «ВНИИР», ОАО «ВНИИР-Прогресс», АНО «Центр развития туризма», филиал АО «Управление отходами», АО «Строймаш», ООО «Фирма Художественных Промыслов «Паха Тере», ООО «ЧМКФ «Вавилон», АО «Букет Чувашии».

Подписанное соглашение послужит трамплином для эффективного участия Чувашии в федеральном проекте по развитию промышленного туризма в числе пилотных регионов и развитию промышленного туризма в республике в целом. В этом убежден Олег Николаев.