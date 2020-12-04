Пограничники Украины утверждают, что не фиксировали перестрелки на границе с Россией. Фото: ТАСС/Константин БУКОВСКИЙ

Пограничники Украины утверждают, что они не зафиксировали никаких перестрелок на границе в РФ с участием украинцев, однако они проверяют участок, где такое нарушение могло произойти. Об этом в пятницу, 4 декабря, говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

- Пограничные наряды не фиксировали никаких выстрелов на российской границе. До этого российская сторона оперативно не информировала украинских пограничников о каких-либо инцидентах на данном участке, - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российская Федеральная служба безопасности сообщила, что трое вооруженных нарушителей пытались незаконно пересечь границу государства из Украины. При попытке задержания они открыли стрельбы, пограничники были вынуждены открыть ответный огонь. В результате один из нарушителей получил смертельное ранение, еще двое сбежали обратно на территорию Незалежной.