Путин призвал исключить любые риски утечки персональных данных россиян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во время дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века" и обсуждая проект закона о доступе разработчиков нейросети к государственным "большим данным" заявил, что необходимо исключить любые риски утечки персональных данных граждан страны.

"Необходимо исключить, конечно - я об этом неоднократно говорил и еще раз повторю - любые риски для утечки персональной информации, профессиональных данных. Обеспечить безусловное соблюдение прав граждан", - передает РИА Новости слова президента России.

Весной 2020 года Прокуратура Москвы провела проверку утечки персональных данных москвичей, получивших административные наказания за нарушение самоизоляции. Их паспортные данные, мобильные телефоны и другие сведения граждан оказались в общем доступе в интернете. Персональная информация была опубликована на сайтах для оплаты штрафов.