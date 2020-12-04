Путин призвал и в будущем пользоваться опытом удаленного обучения

Путин призвал воспользоваться в будущем опытом удаленного обучения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey призвал и в будущем пользоваться новыми возможностями удаленного обучения, отработанные за время пандемии. Он отметил, что непростой период еще продолжается, но отработанные ранее технологии, связанные с пандемией, помогают сохранять преподавателям связь с учениками.

"Безусловно, в целом [эти технологии] значительно будут расширять и дальше образовательное пространство. Этим опытом мы должны воспользоваться, этими возможностями, и пользоваться должны этим в дальнейшем", - передает ТАСС слова Владимира Путина.

Напомним, что из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции российские школы с 17 марта 2020 года перешли на удаленный режим обучения. Из-за активно распространявшейся инфекции были перенесены выпускные и вступительные экзамены, а также последний звонок и выпускной, прошедшие позднее в онлайн-формате или закрытом режиме.

В данный момент решение о переводе учеников на дистанционное обучение принимается главами регионов.