В Турции задержали журналистов НТВ Фото: REUTERS

В Турции задержали журналистов телекомпании НТВ репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина. Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря.

Вчера утром, 3 декабря, журналисты сообщили редакции телеканала, что их задержали полицейские в пригороде Стамбула. Затем связь с ними прерывалась до 21:00 по московскому времени.

Вечером репортер Алексей Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, в котором написал: «Нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь задержанные не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали.

На сайте НТВ подчеркнули, что телекомпания находится в тесном контакте министерством иностранных дел России и генеральным консульством России в Турции. Они прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.

МИД России, в свою очередь, сообщил, что наше посольство в Анкаре находится в контакте с турецкими властями и в настоящее время выясняет все детали случившегося с журналистами.