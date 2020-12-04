Коала влезла в дом, залезла на рождественскую елку и не хотела уходить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Австралии коала забралась в дом, решив полакомиться новогодней елкой. Животное надеялось отведать сочные зеленые веточки, но наткнулось на искусственную елку.

Коала забралась в дом жительницы Аделаиды Аманды Маккормик, которая, вернувшись, заметила на полу разбросанные елочные игрушки, а позже обнаружила коалу, сидящую на рождественской елке. По словам женщины, зверек пытался жевать ветки, но остановился, понимая, что дерево не настоящее.

Хозяйка позвонила в организацию по спасению коал, однако специалисты сначала не поверили в ее историю, решив, что это праздничный розыгрыш. Маккормики назвали коалу Дафной.

Зверек пытался полакомиться искусственным деревом Фото: соцсети

Приехавшие позже спасатели сообщили, что коале около четырех лет. Она оказалась совершенно здорова и не проявляла признаков стресса, поэтому после осмотра ее выпустили на волю.

«Это очень любопытные существа. Они любят изучать новые предметы и пространства … Мы доставали коал из курятников, ванных комнат, детских колясок, велосипедов, игрушечных машин, но новогодняя елка - это для нас впервые», - приводит 9 News слова зоозащитника.