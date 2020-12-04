Собянин: Более пяти тысяч москвичей записались на прививку от коронавируса

Собянин заявил, что более 5 тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в пятницу, 1 декабря, на прививку от коронавируса записалось свыше пяти тысяч человек.

«За первые 5 часов на прививку от коронавируса в Москве записались 5 тыс. учителей, врачей, соцработников», - сказано на официальном портале градоначальника.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что вакцинация в России начнется в начале декабря.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Специалисты центра имени Гамалеи назвали ее «Спутник V».

За последние сутки в России зарегистрировано 27 403 случаев инфицирования. Всего за время пандемии в стране выявлено 2 402 949 заболевших COVID-19. Из них 1 888 752 справились с болезнью. 42 176 человек стали жертвами коронавируса. Всего специалистами проведено свыше 70 миллионов тестов на коронавирус.