Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, этот год по экспорту сельхозпродукции можно назвать успешным»

По словам губернатора Василия Орлова, амурские аграрии отправляют свою продукцию на экспорт в 12 стран. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область сумела сохранить свои позиции на рынке экспорта сельхозтоваров. Несмотря на пандемию COVID-19 регион продолжает успешно поставлять продукцию АПК в зарубежные страны. Основная доля экспорта (93%) приходится на зерновые и бобовые культуры. К 1 декабря Приамурье выполнило свои обязательства по экспорту на 86%, и до конца 2020 года планирует поставить не менее 92% продукции.

- Несмотря на пандемию этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов во время регионального совещания по вопросам экспорта АПК. – Выросли объемы продаж сои, соевого шрота и по другим позициям экспорта. Наша продукция поставлялась в 12 стран, например, КНДР, Тайланд, Вьетнам, Японию, Польшу, США. Конечно, главный импортер для нашей области по-прежнему Китай: доля экспорта нашей продукции в КНР 97%.

Амурские аграрии продают иностранным потребителям соевые бобы, соевое масло, соевый шрот, соевый белковый изолят и зерновые.В 2019-ом экспорт сельхозтоваров Амурской области составил 139 млн долларов - это 3,4% от общего объема экспорта продукции АПК в Дальневосточном федеральном округе.

В этом году в планы вмешалась пандемия, которая как раз начала свирепствовать в Китае в январе 2020-го — из-за нее поставки товара задерживались. К коронавирусу добавились еще и природные аномалии. Из-за теплого начала зимы в этом году ледовое сообщение региона с Поднебесной будет открыто позднее обычного, только в конце декабря.

Тем не менее, Приамурье успешно перевыполнило план по экспорту сои: вместо 340 тысяч тонн аграрии вывезли 376,9 тысяч тонн. Это продукт за рубеж поставляют 23 компании. При этом амурские сельхозпроизводители готовы перерабатывать не менее 500 тысяч тонн сои в год. Увеличение экспорта принесло бы дополнительные налоговые отчисления в бюджет и создало новые рабочие места для жителей региона. Всего же за 11 месяцев с начала 2020 года объем экспорта сои и зерновых составил 225 тысяч тонн, сельхозпродукции продано на 5,4 млрд. рублей.

За счет совместной работы министерства сельского хозяйства Амурской области, Благовещенской таможни, УФСБ России по Амурской области цена на экспортную сою значительно выросла. Вместе с тем, как отметили участники совещания, значение имеют не только объемы экспортируемой продукции, но и цена, которая прописана в экспортных контрактах.

Участники совещания предложили включить сою в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, а также подготовить предложения для Правительства РФ об установлении таможенной пошлины на сою и законодательно запретить реализацию сои на экспорт через процедуру биржевых торгов.