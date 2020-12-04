Медведев: Роспотребнадзор должен создать регламент для КПП на границе против завоза инфекций

Медведев заявил, что Роспотребнадзор должен внимательно следить за ситуацией на границе из-за COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу, 1 декабря, на совещании "О дополнительных мерах по обустройству государственной границы, включая пункты пропуска" заявил, что Роспотребнадзор должен до конца марта 2021 года разработать регламенты о дополнительных мерах на пунктах пропуска через российскую границу, чтобы предупредить перенос инфекций.

"Еще один важный вопрос - это миграционные потоки в рамках границ России со странами СНГ. Здесь тоже надо думать над дополнительным обустройством оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний", - передает РИА Новости слова Медведева.

Заместитель председателя Совбеза отметил, что Роспотребнадзор должен внимательно следить за этой ситуацией и «разработать соответствующие регламенты для того, чтобы правительство их утвердило».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 года, были закрыты границы многих государств. В частности прекращены все авиа и ж/д перевозки.

Первые полеты Россия стала осуществлять 1 августа. Россиянам стали доступны рейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию. Авиакомпании взял на себя обязательства тщательно следить за соблюдением эпидемиологических норм на борту самолетов.