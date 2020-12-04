Daily Mail: КНДР публично казнила гражданина, нарушившего ограничения по коронавирусу

Daily Mail: КНДР публично казнила гражданина, нарушившего ограничения по COVID Фото: Александр СЫРЦОВ

СМИ сообщили о публичной казни через расстрел гражданина Северной Кореи, который нарушил ограничения, введенные в стране из-за коронавируса. Мужчину якобы поймали на границе при переправке контрабанды из Китая.

Казнь была необходима, чтобы «запугать людей и заставить их следовать правилам», сообщил источник Radio Free Asia, который цитирует британское издание Daily Mail.

- Официально Северная Корея не сообщает ни об одном случае коронавируса на своей территории. Однако Ким Чен Ын ввел «чрезвычайные карантинные меры сверхвысокого уровня» - войскам было приказано стрелять в нарушителей границы с Китаем, - сообщили источники Radio Free Asia.

«Они провели публичную казнь с расстрелом, чтобы запугать жителей приграничной зоны. Тут обычно многие контактируют с людьми по ту сторону границы. Также переправляется много контрабанды», - заявил инсайдер.

Якобы казнен 50-летний гражданин КНДР. Он переправлял товары из Китая через границу, которую закрыли еще в начале 2020 года. И хотя обычно КНР является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи, оборот между двумя государствами с начала пандемии упал на 75%, пишет Daily Mail.

Опасаясь, что контрабандисты могут принести вирус, Чен Ын усилил военное присутствие на границе. Это должно было обеспечить соблюдение ограничений. Более того, Пхеньян направил спецподразделения для проверки пограничников, чтобы те сами не участвовали в контрабанде.

Ким Чен Ын пытается предотвратить крупную вспышку COVID-19 на своей территории, потому что система здравоохранения страны не справится с большим наплывом зараженных из-за отсутствия необходимого оснащения, уверены источники издания.

Южнокорейское агентство NIS заявило, что на прошлой неделе Ким даже приказал запретить рыбную ловлю в море, чтобы не допустить распространения вируса.

Но на самом деле, из-за скудной официальной информации по ситуации с коронавирусом в стране, пресса часто множит фейки о Северной Корее.

Так, например, еще в апреле источники сообщали, что в КНДР "200 солдат и еще 23 других лиц", возможно, умерли от коронавируса. Официально эту информацию так и не подтвердили.