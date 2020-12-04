Умер Александр Михайлов, бывший губернатор Курской области Фото: Александр ГЛУЗ

Умер Александр Михайлов, член Совета Федерации и бывший губернатор Курской области. Он скончался в пятницу, 4 декабря, на 70-м году жизни. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе администрации российского региона.

- Александр Михайлов скончался сегодня. Он вел прием в Курском отделении партии «Единая Россия». После приема у сенатора возникли проблемы с сердцем, - добавили в пресс-службе.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что причиной смерти Александра Михайлова стал не коронавирус: бывший глава Курской области скончался от сердечного приступа.

Александр Михайлов был губернатором Курской области с 2000 по 2018 годы. В ноябре 2018 его наделили полномочиями члена Совета Федерации, тогда Михайлов стал представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области. Сенатор также входил в комитет по обороне и безопасности.