В России создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере IT

Путин рассказал о планах создать исследовательские центры в области IT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время в России создадут шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в сфере информационных технологий. На это выделили шесть миллиардов рублей до 2024 года, заявил президент России Владимир Путин.

- На эти цели мы выделяем, может быть, пока трудносопоставимые с теми деньгами, которые выделяются в других местах и других странах, но все-таки для нас это приличные ресурсы, - подчеркнул президент, выступая на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

Ранее в ходе этого же совещания Путин заявил о том, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Конечно, машины будут в значительной степени контролировать человека, точно так же, как и многие другие современные гаджеты. Но в конечном счете именно люди должны управлять машинами, а не наоборот.

Кроме этого, Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества.