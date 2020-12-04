В России создают беспилотные морские подводные суда для обороны, сообщил Путин Фото: REUTERS

В настоящее время российские специалисты создают беспилотные морские подводные суда для обороны. Об этом на международной конференции AI Journey в пятницу, 4 декабря, рассказал российский президент Владимир Путин.

- В наши внутренние воды уже входят морские корабли, которые могут работать без капитана и команды. Мы тоже создаем беспилотные морские суда, в том числе в подводном варианте, в данном случае - в сфере обороны, - рассказал глава государства.

Президент отметил, что такие аппараты можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами: это позволит поражать широкий спектр целей.

Владимир Путин не уточнил, о каких именно морских судах идет речь, однако в настоящее время в России разрабатывается, в частности, подводный беспилотник «Посейдон» – атомная подлодка проекта «Белгород». Ее испытания продляться до конца следующего года.