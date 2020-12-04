«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Баку тремя чартерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезет российских граждан из Азербайджана чартерными рейсами. Всего в декабре из Баку в аэропорт Жуковский прилетят три самолета – 12,19 и 26 числа.

«Чартерные рейсы будут выполнены 12, 19 и 26 декабря», - говорится в сообщении пресс-службы Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева агентству ТАСС.

На борт будут пускать только россиян или граждан с разрешением на въезд в РФ. Также пассажиры должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус. До полета допустят только людей с отрицательным результатом.

5 апреля 2020 года Азербайджан закрыл границы для наземного и воздушного транспорта из-за пандемии коронавируса. Разрешены были только грузоперевозки и чартеры со спецрейсами.

28 сентября Бакинский международный аэропорт перевели на ограниченный режим из-за военного положения в стране в связи с войной в Нагорном Карабахе.

Большинство рейсов компании «Азербайджанские авиалинии» и ряда иностранных авиаперевозчиков, включая «Аэрофлот», были отменены.