Президент Казахстана назвал профессии, которые могут исчезнуть в ближайшее время

Токаев назвал профессии, которые могут исчезнуть в ближайшее время Фото: REUTERS

В скором времени профессии банкира, курьера и водителя могут полностью исчезнуть. Это связано с развитием искусственного интеллекта и роботизацией, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В этот список он также добавил кассиров и бухгалтеров.

- Думаю, недолог час, когда машины заменят и юристов. По крайней мере в их традиционном на сегодня представлении в глазах обывателя, профессии будут уходить в небытие, - подчеркнул Токаев, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

В то же время Токаев отметил, что вместе с внедрением искусственного интеллекта появятся и новые профессии.

Ранее в ходе этой же конференции Владимир Путин заявил о том, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Именно люди должны в конечном счете контролировать машины, а не наоборот. В целом Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества.