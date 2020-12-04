Совет директоров «Роснано» избрал Куликова на место Чубайса. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Совет директоров «Роснано» в пятницу, 4 декабря, избрал Сергея Куликова на пост председателя правления, на место Анатолия Чубайса.

- В четверг совет директоров согласно директиве правительства РФ проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК «Роснано» сроком на пять лет и за прекращение полномочий Анатолия Чубайса. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования, - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что Сергей Куликов уже приступил к исполнению обязанностей на новой должности.

Вчера российское правительство утвердило директиву об избрании первого заместителя главы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя правления «Роснано» на пятилетний срок. Директива подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В соответствии с данной директивой, представители государства в совете директоров российской компании должны поддержать избрание Куликова на пост главы, а также досрочное прекращение полномочий на должности руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Занять должность главы «Роснано» Куликову предложил 2 декабря российский президент Владимир Путин.

Как сегодня сообщал сайт Kp.ru, российский лидер пока что не подписывал никаких документов о новом назначении Анатолия Чубайса. Он занимал должности главы «Роснано» 12 лет.

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