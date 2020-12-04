Неожиданное последствие употребления алкоголя назвал эксперт

Спиртные напитки убивают полезные бактерии в кишечнике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта Рокси Тейлор, злоупотребление алкоголем пагубно сказаться на организме. Кроме обезвоживания кожи, алкоголь может вызвать ее покраснение и ломкость ногтей.

Спиртные напитки убивают также полезные бактерии в кишечнике, отвечающие и за иммунную систему человека.

Любителям высокоградусных напитков грозит и выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка, передает мнение эксперта Express.

Специалисты рекомендуют употреблять в неделю не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина, но лучше всего полностью отказаться от спиртного.

Ранее известный российский доктор Александр Мясников заявил, что употребление алкоголя и сигарет делает организм человека более восприимчивым к коронавирусу. Он отметил, что курящие могут оказаться в той же зоне риска, что и люди с хроническими заболеваниями.