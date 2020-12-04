100 тысяч иностранных студентов не могут попасть в Россию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти треть студентов-иностранцев, обучающихся в России, не могут попасть в страну из-за пандемии коронавируса. Это около 100 тысяч человек, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«В российских вузах обучаются сегодня большее 300 тысяч иностранных студентов, и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в РФ», - сообщил Фальков.

Он назвал эту ситуацию «одной из болевых точек», и отметил, что из-за пандемии системе образования требуются нестандартные решения.

Но проблема коснулась не только России – в такой ситуации оказался почти весь мир. В разных странах ситуацию решают либо через полное закрытие вузов и перевод студентов на удаленку, либо университеты продолжают работу «в смешанном формате с соблюдением повышенных требований к санитарно-эпидемиологическому контролю», сказал Фальков.

Он отчитался об организации со стороны России удаленного обучения для всех-студентов иностранцев, но из-за разных часовых поясов и сложностей с интернетом, не всегда удается добиться желаемого результата.

Реализуются дополнительные меры социальной поддержки зарубежных студентов, рассказал Фальков.