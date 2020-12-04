Патриарх Кирилл напомнил родителям об обязанности водить детей в храм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязанность родителей в России – водить своих детей в храм, и о ней не нужно забывать, сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

«Сегодняшний праздник - это напоминание всем родителям, особенно тем, которые крестили своих детей: вы должны приводить детей в храм. Это не та обязанность, которую можно исполнять, а можно и не исполнять, это прямой долг каждого родителя», - сказал он.

По словам священнослужителя, дети получают частицу божественной энергии в церкви. Родители должны дать возможность божественному свету прикоснуться к естеству, разуму, памяти и воле ребенка. Таким образом, они обеспечат гармоничное духовное развитие своих детей, добавил Патриарх в проповеди после литургии в Александро-Невском скиту.

Храм даст ребенку «духовный стержень» и с помощью силы божественной благодати поможет ему «сопротивляться греху и возрастать в мудрости», сказал Патриарх.

Каждый год 4 декабря Русская православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник связан с земной жизнью Иисуса Христа.