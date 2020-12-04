В машине мужчины наехавшего на пешеходов в Трире нашли боевые патроны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция обнаружила боевые патроны в машине мужчины, который наехал на пешеходов в немецком городе Трир.

Самого оружия полиция пока не нашла, сообщил заместитель начальника полиции Трира Франц-Дитер Анкнер на экстренном заседании комитета по внутренним делам парламента земли Рейнланд-Пфальц, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

При осмотре автомобиле были найдены картонные каробки. Полиция вызвала экспертов по обезвреживанию взрывных устройств.

Полиция сообщила и другие детали о преступнике. Совершив наезд, он припарковал машину и закурил сигарету, где и был задержан правоохранителями.

В полиции преступника считают одиночкой. Он не женат, у него нет детей, он безработный и не имеет постоянного жилья.

Напомним, что 1 декабря в Трире автомобиль вылетел на пешеходную зону, в результате чего погибли пять человек, среди них маленький ребенок, 18 человек пострадали. Водителя задержали. Полиция выяснила, что мужчине 51 год.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших.