Хайп - это 15-минутная слава, а большинство блогеров - нормальные люди: продюсер Саши Спилберг высказался о насилии в интернете

Молодая девушка умерла в прямом эфире у блогера Стаса Решетникова Фото: Кадр видео

Несколько дней назад по сети разлетелась очередная жуткая история с участием блогера. Молодая женщина умерла в прямом эфире у стримера Стаса Решетникова. В интернет-сообществе его знают как Reeflay.

Продюсер и по совместительству отец Саши Спилберг Александр Балковский объяснил, почему такие истории в интернете - уже не редкость.

- Хайп – это 15-минутная слава и тем более такая чудовищная, как вот описано с этим стримером. Тут однозначно человек либо не здоров, либо он был под воздействием каких-то препаратов. Это следствие покажет, как говорится. Но это все пена, которая не является общей массой, потому что большинство блогеров и большинство зрителей – это нормальные люди, - рассказал Балковский в эфире радио "Комсомольская правда".

Продюсер считает, что этот инцидент, скорее всего, не принесет Reeflay никакой славы, и даже наоборот станет концом его карьеры. Это же ждет и другого блогера Mellstroy (он же Андрей Бурим), который избил девушку в прямом эфире.

- Конечно, это конец карьеры, потому что они, скорее всего, окажутся в тюрьме, возможно, кто-то из них, - заключил Балковский.