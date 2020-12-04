Как распознать опасные болезни по анализу крови, рассказал Мясников

Мясников рассказал, как распознать опасные болезни по анализу крови. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний.

По его словам, уровень гемоглобина является одним из важнейших показателей. Так, у женщин он может быть понижен в результате регулярного менструального цикла, а вот у мужчин железодефицитная анемия является возможным свидетельством о серьезных болезнях ЖКТ и даже онкологии.

"Если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, если выше – это нехватка витамина B12 – фолиевой кислоты, что случается, например, при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных недугах", - сказал врач в эфире телеканала "Россия 1".

При этом повышенный уровень лейкоцитов говорит о воспалительном процессе в организме.

Мясников отметил, что норма - это условное понимание, так как у каждого она своя.