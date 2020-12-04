Евросоюз будет защищать свои интересы по «Северному потоку 2» от США Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Евросоюз готов защищать свои интересы и интересы своих компаний, если США расширят санкции против «Северного потока 2». Об этом заявила в пятницу Еврокомиссия.

Также по этому поводу высказался немецкий бизнес. Представители крупнейших предприятий считают, что Вашингтон нарушает европейский суверенитет, трубопровод за последние месяцы стал еще более важным для энергоснабжения Европы.

Около 70% газопровода в будущем можно будет наполнять экологически эффективным водородом, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

В пятницу стало известно, что американский конгресс согласовал законопроект об оборонном бюджете на следующий год. В документе упоминаются новые ограничительные меры в отношении «Северного потока 2». Под ограничения могут попасть европейские компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства ниток.

«Мы не видим международно-правовых оснований для американского санкционного закона, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и ставит европейские предприятия под прицел», - сказал Хермес.

Он подчеркнул, что этим вопросом будут заниматься европейские фирмы и страны, а не американские регуляторные органы. Если же американцы попытаются вмешаться, немецкий бизнес отвергнет такие санкции.