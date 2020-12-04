Как подготовиться к прививке от COVID-19, рассказал врач

Ограничений по питанию перед прививкой от коронавируса нет, заявила врач. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, как подготовиться к прививке от коронавируса.

"Никакой специальной подготовки вообще не требуется, кроме того, чтобы быть морально готовым, что ты будешь защищен от коронавируса при прохождении двух этапов вакцинации и у тебя сформируется иммунитет", - передает слова Шиндряевой РИА Новости.

Она отметила, что ограничений по питанию нет не только перед прививкой от коронавируса, но и при обычном заборе крове.

"Мы пропагандируем обычный здоровый образ жизни. И к нам надо приходить в нормальном психологическом состоянии, не надо ничего бояться. Питание должно быть обычным, которое предпочитает данный человек", - отметила врач.

Она уточнила, что нет требований и к длительности сна перед вакцинацией. Врач подчеркнула, что обычный здоровый сон - залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Она отметила, что врачи будут оценивать перед прививкой физическое состояние пациента.

«Нормальная температура должна быть и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением», - добавила Шиндряева.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 декабря сообщил, что за пять часов на вакцинацию записалось свыше пяти тысяч москвичей, среди которых врачи, учителя и соцслужащие.