Родственники Хачатуряна разрешили возбудить в отношении него дело об истязании дочерей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственники Михаила Хачатуряна разрешили возбудить в отношении него дело об истязании и действиях сексуального характера. Об этом сообщила защита девушек, обвиняемых в убийстве отца.

"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", - сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Если дело будет открыто, то девушки станут потерпевшими.

Напомним, что дело сестер Хачатурян ведется с 2018 года. Сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, который, по их словам, применял к ним силу и даже насиловал. Девушки воспринимали его действия как реальную угрозу жизни, и 27 июня 2018 года они зарезали отца. Кристина и Ангелина проходят в суде по 105 ч.2 "Убийство группой лиц по предварительному сговору", третья сестра Мария признана в момент преступления невменяемой и отправлена на лечение.