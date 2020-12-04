Полиция Филиппин решила контролировать социальную дистанцию с помощью палок

Полицейские решили контролировать соблюдение дистанции палками на Филиппинах Фото: REUTERS

Полиция города Манила (столица Филиппин) решила прибегнуть к крайним мерам, чтобы заставить людей соблюдать социальную дистанцию. Теперь стражам порядка будут выдавать специальные палки из ротанга, пишет Reuters.

- Полицейские и солдаты будут помогать нам в проведении патрулей по поддержанию дистанции (...). При себе у них будут метровые палки из ротанга, - заявил глава оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Цезарь Бинаг. Он добавил, что дубинками будут бить всех, кто «проявляет упрямство».

По словам генерала, власти потребовали увеличить число полицейских и солдат в местах скопления людей. Речь идет, в первую очередь, о рынках, торговых центрах, церквях и портах.

Ранее выяснилось, что с марта местные власти зафиксировали более 700 тысяч нарушений ограничений по коронавирусу.

Напомним, по последним данным на Филиппинах выявили более 436 тысячи случаев заражения COVID-19. 8,5 тысяч пациентов скончались от заболевания.