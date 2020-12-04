Sony подала патент на PlayStation 5 с двумя видеокартами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игровая приставка японской компании Sony PlayStation, похоже, скоро получит вторую видеокарту. Корпорация уже подала патент на свою разработку.

Предполагается, что модель с двумя графическими процессорами придет на смену недавно вышедшей PlayStation 5.

По задумке разработчиков, видеоускорители будут осуществлять одновременный рендеринг одного кадра или же разделят его на две части. При этом выход HDMI будет контролировать только одна видеокарта.

При таком раскладе, новая консоль потянет 4K с частотой 120 кадров в секунду, то есть в разы улучшит качество игр в виртуальной реальности.

Компания упомянула, что для некоторых облачных игр требуется допустройство, которое оснащено датчиками: NFC, GPS, инфракрасный передатчик, биодатчики, датчики погоды и многое другое.

Пресса предположила, что разработка будет применена в PlayStation 5 Pro. Но о сроках выхода консоли пока ничего неизвестно — PS5 только вышла и останется флагманским игровым устройством еще несколько лет.