Защита Ефремова намерена обжаловать приговор в кассации

Защита Ефремова намеренна обжаловать приговор в кассации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защита актера Михаила Ефремова планирует 7 декабря подать кассационную жалобу на приговор. Об этом в пятницу рассказал адвокат Андрей Алешкин.

"В понедельник, 7 декабря, я собираюсь обжаловать во Второй кассационный суд апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича", - передает слова адвоката РИА Новости.

По словам Алешкина, в суде были нарушены права актера, и он не знал, от каких обвинений защищаться.

Ранее Алешин заявил kp.ru, что действительно кассационные жалобы на приговор готовят все четыре адвоката Ефремова, но они могут быть отклонены судом. Судья может не увидеть в них нарушение прав актера, и тогда дело до кассации так и не дойдет.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремов вылетел на встречную полосу врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм житель Рязани скончался в НИИ Склифосовского. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия провели экспертизу, результаты которой показали, что актер был пьян.

Актера признали виновным и приговорили его к 8 годам колонии общего режима. Позднее судья мягчил приговор до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии Белгородской области.