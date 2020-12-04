Названы возрастные группы россиян, наиболее подверженные COVId-19

Названы возрастные группы россиян с высокой заболеваемостью COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне в возрасте от 30 до 64 лет стали чаще заражаться коронавирусом. В ноябре процент заболеваемости в этой возрастной группе серьезно увеличился, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

- Наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре отмечен в возрастных группах от 30 до 49 лет - это рост на 74%, и от 50 до 64 лет, где рост зафиксирован на 68%, - заявила Голикова, выступая на брифинге.

Она вновь призвала россиян соблюдать санитарные нормы и предписания Роспортебнадзора.

Ранее в ходе этого же совещания Голикова заявила о том, что все регионы подключаться к вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели. В Москве этот процесс уже начался. По данным на 1 декабря в гражданский оборот выпустили 168 тыс. доз вакцины "Спутник V.

Напомним, 4 декабря в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавируса. Первыми вакцину получат врачи, учителя, а также работники городских социальных служб. В ближайшие недели этот перечень будет расширяться.