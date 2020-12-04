В России выявлен недостаток 26 онкопрепаратов

Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году будет увеличен объем производства онкопрепаратов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу, 1 декабря, заявила, что объем производства ряда онкопрепаратов в РФ будет увеличен в 2021 году.

Она отметила, что существует недостаток в обороте 26 онкопрепаратов, который был выявлен согласно обращениям пациентов.

На площадке правительства была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федерального казначейства, Росздравнадзора и Таможенной службы, которая провела анализ сложившийся ситуации и приняла меры.

"По решению рабочей группы, каждым производителем препаратов представлены объемы производства до конца года и на следующий год, то же самое сделано и в отношении иностранных препаратов», - передает слова Голиковой РИА Новости.

Она отметила, что Минпромторгом провел переговоры с иностранными производителями и поставщиками лекарственных средств и в 2021 году будет увеличен объем их производства.