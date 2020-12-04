Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Она пояснила, что прививка центра имени Гамалеи "Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», является пептидной и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса. С помощью них иммунная система обучается и в дальнейшем распознает инфекцию, когда она поступает в организм.

Татьяна Голикова сообщила, что на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск вакцины "Вектора" запланирован на декабрь.

Также она отметила, что в целом динамика коронавируса в России замедлилась.

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.

Вторая российская вакцина центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“ была зарегистрирована в сентябре 2020 года.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 2 402 949 случаев коронавирусной инфекции.

Власти неоднократно заявляли, что не планируют вводить в стране повторный локдаун.