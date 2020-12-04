Погибшую семью и расстрелянный автомобиль нашли в Волоколамске Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В Волоколамском городском округе обнаружены тела погибшей семьи. Мужчина, женщина и их 16-летняя дочь имеют признаки насильственной смерти.

По предварительным данным, 3 декабря мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его дом в СНТ «Малахит» сгорел. Семейство отправилось разбираться со случившимся на месте. Это был последний момент, когда они выходили на связь.

Спустя сутки их нашли мертвыми в собственном доме, рядом был припаркован автомобиль. На машине отчетливо видны следы от пуль, сейчас эксперты разбираются, из какого оружия и с какого расстояния велась стрельба.

В настоящий момент на месте произошедшего работают следователи и сотрудники правоохранительных органов. По основной версии, их могли жестоко убить. Причины смерти отца, матери и их дочери выясняются, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, к трагедии причастен сосед погибших по дачному участку. Не исключено, что именно он открыл огонь по автомобилю. Сейчас эта версия проверяется.