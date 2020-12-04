В России ожидают роста цен на вино из-за нового закона

Цены на вино могут взлететь из-за нового закона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты предполагают, что вступивший летом 2020 года в силу закон о виноградарстве и виноделии, может увеличить цены на вино в России.

По данным Центра агроаналитики Минсельхоза причиной станет рост спроса на отечественный виноград.

«Мы видим значительный рост спроса на виноматериалы отечественного производства, поскольку в соответствии с законом продукция с использованием иностранного балка теперь не может называться вином», - цитирует ТАСС руководителя центра Дмитрия Авельцова.

Эксперт нашел и плюсы нового закона – он может поспособствовать активной закладке новых виноградников. И в таком случае, в дальнейшей перспективе может привести к росту производства и снижению цен на отечественное вино.

Ранее парламент утвердил закон о российском виноградарстве и виноделии, и которого следует, что российским теперь можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.

Новый закон о виноделии выдавит с нашего рынка «разливайки», высказался по этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он направит бюджетные субсидии российским производителям вина и виноматериалов.