28 тысяч домовладений в Тверской области будут газифицированы

Губернатор Игорь Руденя и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газоснабжения Тверской области в 2012-2025 годах.

Общий объем инвестиций по программе составит около 23 млрд рублей. Уровень газификации региона вырастет за 5 лет с 66,04% до 76%.

- Экономическое развитие области, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая будет учитываться в плане развития региона, - считает Игорь Руденя.

До 2025 года будет построен газопровод к Нелидово с тремя газораспределительными станциями — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области. Среди основных потребителей – сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Региональная власть обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тысяч домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

Планы по газификации логистически привлекательных территорий региона повысят интерес инвесторов, считает доцент кафедры госуправления Тверского государственного университета Марина Цуркан.

«При этом регион получит дополнительный стимул для подготовки кадров, их адаптации к запросам бизнеса, развитию социальной инфраструктуры», – говорит эксперт.