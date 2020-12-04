YouTube удалил аккаунт блогера Reeflay, которого арестовали за смерть девушки во время стрима

YouTube удалил стримы и аккаунт блогера Reeflay Фото: Кадр видео

Блогера Стаса Решетникова забанил YouTube. Хостинг удалил все записи его трансляций и даже сам аккаунт из-за недопустимого контента.

Во время последнего стрима погибла девушка блогера.

«Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube. Мы быстро удалили ее записи у себя и удалили связанный аккаунт», - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Google.

Хостинг подчеркнул, что подобный контент недопустим на YouTube.

2 декабря 2020 года Решетников вышел в прямой эфир на фоне девушки, лежащей, как показалось зрителям, без сознания. Блогер поднял ее с пола на кровать и пытался привести ее в чувства, но к тому моменту она была уже мертва.

Reeflay вызвал полицию и медиков. Только когда они прибыли, блогер завершил трансляцию. Врачи констатировали смерть 27-летней подруги Решетникова. Сам он отрицает свою причастность к трагедии, обвинив ее в приеме наркотиков.

Но на следующий день выяснилось, что на теле погибшей были кровоподтеки, также у нее нашли внутренние травмы головы. Медики предположили, что ее ударили по голове не менее трех раз.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал 30-летнего Решетникова до 3 февраля. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.