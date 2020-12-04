Ученые предрекли США «мегашторм»

Последствия урагана Катрина. 2005 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тысячи оползней, прорванные плотины, уничтоженное сельское хозяйство и пятиметровый слой воды – это не трейлер нового фильма, а возможный в Калифорнии «мегашторм», который предсказал телеканал ABC News.

«Представьте себе с началом сезона дождей 2020 года в Калифорнии целый месяц ливней на всем Западном побережье», - пишет автор.

Он уверен, если такое случится, последствия для Западного побережья США будут куда более значительными, чем от землетрясений и лесных пожаров. На каждый город штата выпадет 3-6 метров осадков, то есть в среднем населенные пункты окажутся под пятиметровым слоем воды.

По его прогнозу, удар стихии придется по Сан-Франциско, Лос-Анджелеск, Сан-Диего и Сакраменто. Автор материала напомнил, что это не только «возможный сценарий, но и уже однажды состоявшийся».

«Мегашторм» накрыл Калифорнию зимой 1861-1862 годов, тогда было зафиксировано просто рекордное количество жертв и разрушений – было затоплено 25% всех домов в регионе.

«Оно уничтожило треть облагаемых налогом земель Калифорнии и обанкротило штат», — рассказала сейсмолог Люси Джонс.

Столицу после этого временно перенесли в Сакраменто как в наименее пострадавший город. В центре Калифорнии образовалось настоящее пресное море шириной в 65 километров и длиной в 240, добавил климатолог Дэниел Суэйн. Тогда погиб 1% всего штата (в нем жили около 400 тысяч человек).

Джонс и Суэйн считают возможным повторение трагедии полуторавековой давности.

В этом году в США уже приходил крупный ураган. Из-за «Лауры» власти рекомендовали эвакуироваться около 1,5 млн человек. Пострадали Техас и Луизиана.