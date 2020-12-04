В Москве загорелась платформа МЦД-2 Москворечье

Горит платформа Москворечье Фото: Комсомольская правда

Платформа Московских центральных диаметров Москворечье загорелась в пятницу вечером, сообщил очевидец KP.RU. По кадрам с места видно, что возгорание достаточно большое, в небо поднимается столб густого черного дыма.

О причинах ЧП пока ничего неизвестно. Поезда МЦД-2 и Курского направления, следовавшие в Подмосковье, временно не останавливались на станции Москворечье, сообщили в Центральной Пригородной Пассажирской Компании (ЦППК).

Пострадавших нет. На месте работают пожарные службы. Возгорание было локализовано около 22:50.