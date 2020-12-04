Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи на окраине Волоколамска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка в Волоколамске.

- Задержан подозреваемый в совершении преступления на окраине СНТ "Малахит". Мужчина 1980 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Также сообщается, что задержанным оказался сосед убитых, а в качестве предварительного мотива рассматривается конфликт между ним и погибшими.

В корпусе сгоревшей машины видны пулевые отверстия. Фото: ГСУ СК по Московской области

Ранее сайт kp.ru писал со слов источника, что убитых, скорее всего, специально выманили на место убийства.

- Известно, что был звонок главе семейства. Некто сообщил, что горит их дача. Мужчина с семьей сорвался в Волоколамск, - рассказал источник.

Все трое оказались убиты прямо в автомобиле, как только они приехали к даче. Не исключено, что кто-то перенес тела их в дом и поджог его, после чего спалил машину.

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