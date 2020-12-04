Две собаки задушили женщину во время прогулки

На севере Уэльса в британском городе Рексем произошел ужасный инцидент - на улице обнаружили случайно задушенную собаками женщину.

Жертвой случившегося оказалась 47-летняя Дебора Мэри Робертс, окторая вышла на прогулку со своими питомцами: двумя стаффордширскими бультерьерами Тайсоном и Руби. О случившемся стало известно изданию Daily Mail.

Предполагается, что в какой-то момент Дебора не угналась за животными или споткнулась, в результате чего упала, а те в свою очередь ненароком закрутили поводки вокруг ее шеи до смерти.