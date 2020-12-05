Собянин заявил об отсутствии в Москве эпидемии гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице обстоят дела с уровнем заболеваемости населения гриппом и грозит ли городу эпидемия.

По его словам, благодаря своевременному проведению осенней вакцинации граждан против гриппа, теперь его и "близко нет".

- Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Это большая помощь в борьбе с коронавирусом, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID, это, конечно, совсем было бы нехорошо, - сказал глава столицы в эфире телеканала "Россия 1".