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Коронавирус Covid-19

Врач поведала об особенностях течения коронавируса после шести дней болезни

Стало известно, что происходит с организмом через неделю после заражения
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач поведала об особенностях течения коронавируса после шести дней болезни

Врач поведала об особенностях течения коронавируса после шести дней болезни

Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирус имеет свойство провялятся у пациентов в легкой и тяжелой фазах. При этом, с каждым новым днем состояние инфицированного может изменяться. О том, что происходит с организмом и как начинает чувствовать себя заболевший после нескольких дней с момента подтверждения диагноза, kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-вирусолог высшей категории Анна Дёмина.

- Через несколько дней, как и при обычном гриппе и ОРВИ, больному становится легче, но некоторые проявления, такие как утомляемость, заложенность носа, покашливание могут сохраняться дольше, - сказала врач.

Тем временем, как отметила доктор, при осложненном течении болезни у пациентов могут обостриться хронические тяжелые заболевания.

- Жаропонижающие средства не действуют или действуют слабо, у пациента появляются боли в груди и затруднение дыхания. Все эти признаки требуют немедленной квалифицированной помощи врачей, - уточнила Дёмина.

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