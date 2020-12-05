ООН предрекла миру в 2021 году тяжелейший гуманитарный кризис

ООН: В 2021 году в мире может наступить тяжелейший за 75 лет гумкризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация объединенных наций предупредила, что в 2021 году миру может грозить наступление тяжелейшего гуманитарного кризиса впервые за последние 75 лет. Причиной всему грозит стать отказ стран финансировать Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. Об этом сообщил глава программы Дэвид Бизли.

Так, только за минувшие четыре года на планете появились новые горячие точки, из-за чего число людей на грани голодной смерти в мире увеличилось с 80 до 135 миллионов.

- Однако из-за пандемии коронавируса общее число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло с 135 до 270 миллионов, - сказал Бизли.

В случае прекращения финансирования программы, 2021 год грозит стать "буквально катастрофическим" . ВПП ООН уже потратила на помощь голодающим порядка 19 триллионов долларов, а в грядущем году эта сумма скорее всего увеличится едва ли не в два раза. Но если постараться всем миром, то получится предотвратить смерти голодающих.