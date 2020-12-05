В Минздраве объяснили рост цен на ртутные градусники в России Фото: Иван ВИСЛОВ

В России зафиксировали рост цен на некоторые препараты, а также увеличение стоимости ртутных градусников. О том, с чем это связано, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Сообщается, что прежде всего цены изменились из-за повышения стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии и отказом от производства более дешевых градусников. Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

Тем временем, в Росстате подсчитали на сколько именно в ноябре подскочили цени на непродовольственные товары.

- Значительно подорожали термометры медицинские ртутные - на 7,6%. Увеличение цен на 8% и более зафиксировано в 27 регионах страны. Самое значительное увеличение цены зафиксировано в Республике Хакасия - в 1,9 раза, а также в Кабардино-Балкарской Республике и Смоленской области - в 1,6 раза, в Адыгее и Дагестане, Курганской области - в 1,5 раза, - сообщает Росстат, пишет ТАСС.